Бухгалтер госпредприятия Симферополя приговорен к условному сроку за мошенничество

Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления Фото: Архив "КП"

Заместителя главного бухгалтера одного из казенных предприятий Симферополя осудили за мошенничество. Женщина, пользуюсь служебным положением, похитила крупную сумму денег.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая, являясь заместителем главного бухгалтера казенного предприятия, в период с 2015 по 2016 год необоснованно начисляла себе надбавки к заработной плате, – цитирует КИА пресс-службу прокуратуры Крыма.

Нарушительница выручила нечестным путем более 800 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды. Теперь ей грозит три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее сообщалось, что в Симферополе рецидивисты украли у колясочника инвалидное кресло. Мужчины успели продать похищенное и потратить вырученные деньги.

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