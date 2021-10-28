В Крыму планируют ввести систему QR-кодов для людей с медотводом от прививки

В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для людей с медотводом от прививки Фото: Архив "КП"

Власти Крыма намерены разработать систему QR-кодов для людей, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы от Covid-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Также планируют увеличить количество медицинских кабинетов, мобильных пунктов вакцинации и задействованных медработников в регионе. Кроме того, пункты вакцинации начнут дольше работать

- Для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации, – сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму на карантин закрыли одну школу и около 70 учебных классов. Около семи тысяч человек продолжают обучение на дистанционке.

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