Арест фигуранта дела о подрыве газопровода в Крыму продлен до 23 января

Киевский районный суд Симферополя продлил срок ареста фигуранта дела о повреждении газопровода в Крыму, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Крыма.

Напомним, одним из фигурантов дела был заместитель председателя запрещенного в России меджлиса* Нариман Джелялов.

- В закрытом судебном заседании суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю о продлении срока содержания под стражей в отношении Д. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: продлить срок содержания под стражей Д. на два месяца и 20 суток, то есть до 23 января 2022 года, – говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, Нариман Джелялов и его сообщники были задержаны 4 сентября. Заместителя главы меджлиса* и братьев Ахтемовых подозревают в совершении диверсии в составе организованной группы. Также Джелялов подозревается в приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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