Подозреваемого в организации диверсии в Крыму увезли на психиатрическую экспертизу

Нариман Джелялов. Фото: Николай Полозов/Facebook
Заместителя главы меджлиса* Наримана Джелялова, которого подозревают в диверсии в Крыму, вывезли из СИЗО в отделение психиатрической больницы. Об этом сообщил на странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.
- Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей, - уточнил Полозов.
По его словам, экспертиза будет длиться 21-28 дней.
Ранее Нариман Джелялов отказался проходить экспертизу. Адвокат также сообщил, что его подзащитный чувствует себя нормально.
Напомним, Нариман Джелялов и его сообщники были задержаны 4 сентября. Заместителя главы меджлиса* и братьев Ахтемовых подозревают в совершении диверсии в составе организованной группы. Также Джелялов подозревается в приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, непосредственными исполнителями подрыва газопровода в селе Перевальное были братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их по решению суда арестовали на два месяца.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму задержали подозреваемых в повреждении газопровода
Инцидент произошел на территории Симферопольского района (подробнее)
Одному из лидеров меджлиса* ужесточили обвинение за диверсию в Крыму
Нариману Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы (подробнее)
В ФСБ подтвердили связь подрывателей газопровода в Крыму со спецслужбами Украины
Силовики выяснили, что украинская разведка пыталась устроить протесты крымских татар на полуострове с помощью представителей меджлиса* (подробнее)