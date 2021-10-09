Подозреваемого в организации диверсии в Крыму увезли на психиатрическую экспертизу

Нариман Джелялов. Фото: Николай Полозов/Facebook

Заместителя главы меджлиса* Наримана Джелялова, которого подозревают в диверсии в Крыму, вывезли из СИЗО в отделение психиатрической больницы. Об этом сообщил на странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.

- Как выяснилось, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей, - уточнил Полозов.

По его словам, экспертиза будет длиться 21-28 дней.

Ранее Нариман Джелялов отказался проходить экспертизу. Адвокат также сообщил, что его подзащитный чувствует себя нормально.

Напомним, Нариман Джелялов и его сообщники были задержаны 4 сентября. Заместителя главы меджлиса* и братьев Ахтемовых подозревают в совершении диверсии в составе организованной группы. Также Джелялов подозревается в приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, непосредственными исполнителями подрыва газопровода в селе Перевальное были братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их по решению суда арестовали на два месяца.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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