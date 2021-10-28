В Крыму намерены увеличить продолжительность работы пунктов вакцинации

Пункты вакцинации в Крыму должны работать дольше Фото: Виталий ПАРУБОВ

Продолжительность работы пунктов вакцинации от коронавируса в Крыму должна быть увеличена, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В республике продолжает расти скорость распространения коронавирусной инфекции. Только за истекшие сутки в регионе выявили 681 нового инфицированного. Еще 17 человек, к сожалению, скончались.

По словам главы Крыма, продолжительность работы пунктов вакцинации следует максимально продлить, чтобы не допускать скопления людей. Граждане должны иметь возможность проходить процедуру без проблем, не простаивая часами в длинных очередях.

Ранее сообщалось, что в Крыму откроется завод по производству экспресс-тестов на коронавирус. Они будут продаваться по более доступной цене.

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