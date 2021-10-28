Глава администрации Симферополя получил выговор. Фото: пресс-служба правительства РК

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов получил выговор за ненадлежащую уборку города. Решение приняли на сессии городского совета РК.

Контроль за выполнением решения лег на плечи председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева.

- Согласовать применение к главе администрации города Симферополя Демидову Валентину дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение полномочий по проведению санитарной очистки территории и вывоза твердых коммунальных отходов, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы администраций Евпатории и Бахчисарая получили выговоры за неисполнение поручений главы Крыма.

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