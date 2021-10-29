Депутаты приняли отставку главы Феодосии Сергея Бовтуненко

Сергей Бовтуненко. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Депутаты Феодосийского городского совета в ходе заседания 35 внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Феодосии Сергея Бовтуненко. Чиновник покинул пост по собственному желанию.

Исполнение полномочий главы администрации города Феодосии Республики Крым до назначения нового главы администрации города и заключения с ним контракта временно возложены на первого заместителя главы администрации города Феодосии Республики Крым Светлану Дорош.

Ранее сообщалось, что первый замглавы Минстроя Крыма Карлен Петросян покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РК. Чиновник занимал должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Крыма с 26 февраля 2019 года.

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