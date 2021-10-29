Посещение парка «Урочище Кизил-Коба» в Крыму временно ограничено

Пребывание на территории ландшафтно-рекреационного парка «Урочище Кизил-Коба» ограничено из-за Covid-19. Фото: Википедия

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Крыму временно ограничено пребывание граждан и въезд автотранспорта на территорию ландшафтно-рекреационного парка «Урочище Кизил-Коба». Соответствующий приказ принят Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым от 15 октября 2021 года.

Жителей и гостей полуострова привали с пониманием отнестись к временным отграничениям, которые будут действовать до 5 ноября.

Напомним, на территории Республики Крым по-прежнему продолжает расти суточный прирост инфицированных Covid-19. Так, за последние 24 часа в регионе зафиксировали 693 новых случая коронавируса, также за это время скончались 18 человек.

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