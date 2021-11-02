Юго-восточный обход Симферополя будет строить ВАД

Дорога выведет транспортный поток на ЮБК за границы Симферополя Фото: Анна КИРИЕНКО

Подрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» АО ВАД определен единственным исполнителем прокладки юго-восточного обхода Симферополя. Дорога соединит трассу с направлением в сторону Южного берега Крыма и обойдется в 250 миллионов рублей.

В распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова указано, что срок готовности объекта — 31 декабря 2022 года. Дорога, протяженностью в 25 км, будет начинаться в районе села Донское и выходить к селу Перевальное.

Год назад власти пообещали жителям Добровской долины, что дорога пройдет рядом с танковым полигоном, чтобы уменьшить количество попадающих под снос частных домов. Однако жители Заречного сообщают, что проектировщики вернулись к первоначальному проекту, разделяющему село на две части и сносом более полусотни домов.

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