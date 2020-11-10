Выбран маршрут объездной дороги от «Тавриды» до Ялтинской трассы

Протяженность будущего юго-восточного обхода Симферополя составит больше 25 километров. Фото: Евгений Кабанов/ФБ

По итогам общественных слушаний крымские власти определили точный маршрут будущего юго-восточного обхода Симферополя - дороги от «Тавриды» до Ялтинской трассы. Слушания состоялись 10 ноября в селе Доброе. Чтобы решить судьбу будущей трассы, мероприятие посетили больше 370 человек.

Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, новая дорога будет проходить рядом с танковым полигоном, так как этот вариант предусматривает меньше всего сносов частных домов.

- На протяжение двух месяцев мы работали с инициативной группой состоящей из десяти жителей Добровской долины. Эти люди уполномочены подтверждающими заявлениями, что они представляют интересы сел Перевальное, Доброе, Заречное, - заявил телеканалу Крым 24 Евгений Кабанов. - Мы увидели, что большинство поддержали вариант трассы, которая будет проходить возле танкового полигона, поэтому здесь мы ставим точку и начинаем заниматься непосредственно проектированием.

Стоимость нового объекта составит более 30 миллиардов рублей. Дорога соединит участок «Тавриды» в районе села Мазанка до Перевального, что позволит убрать с городских дорог до 30 тысяч транзитных машин ежесуточно.

Кабанов отметил, что полностью от сносов частных домов отказаться не получится, но в случае изъятия в государственную собственность физическому или юридическому лицу будет выплачена компенсация.

- Будут привлечены профессионалы оценщики. С каждым будем прорабатывать лично, чтобы найти компромисс по стоимости участка, - заверил вице-премьер. - Такие примеры уже были во время строительства трассы «Таврида», поэтому уверен, что жители Добровского долины будут удовлетворены.

СПРАВКА КП

Протяженность будущего юго-восточного обхода Симферополя составит больше 25 километров, что позволит «разгрузить» больше 30 тысяч транзитных машин с городских дорог ежесуточно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто и зачем разрисовывает в Крыму федеральную трассу «Таврида»

Президент Владимир Путин проезжал мимо одного из таких рисунков во время открытия дороги (подробнее)

В Крыму Владимир Путин открыл движение по трассе «Таврида»

Запуск четырех полос федеральной трассы от Керчи до Севастополя планировался в сентябре (подробнее)

7 важных вопросов о трассе «Таврида»

Новая дорога станет одной из самых современных скоростных трасс юга России, которая соединит Керченский мост, Симферополь и Севастополь (подробнее)

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» нашли уникальную пещеру с мамонтами

Пока что она - самая протяженная в предгорном Крыму (подробнее)