Подрядчик монтирует фонтан на площади Куйбышева в Симферополе

Будущий фонтан на пл. Куйбышева. Фото: Администрация Симферополь

Подрядчик ремонта площади Куйбышева в Симферополе монтирует фонтан из-за которого сроки готовности объекта переносили дважды. Дата открытия общественной территории 15 ноября.

- Сегодня работает бригада по наладке насосного оборудования для фонтана, - сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов. - Завершается укладка плитки на объекте. Кроме того, завезена уличная мебель и смонтировано освещение.

Площадь им. Куйбышева в Симферополе собирались закончить к 1 сентября. Затем срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана.

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