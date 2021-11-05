В Симферополе на улице Селим Герай открылся новый сквер «Ветан»

В Симферополе открылся новый благоустроенных сквер. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Власти Симферополя продолжают работать над благоустройством крымской столицы. Так, в городе открылся новый сквер «Ветан» на улице Селим Герай, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В сквере есть место для досуга детей. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

У жителей района появилось новое обустроенное место на свежем воздухе, где можно провести время досуга или погулять с детьми. На месте есть спортивный комплекс, место для детей и вымощенные вокруг клумбы прогулочные дорожи.

В сквере есть спортивный комплекс, где местные жители могут заниматься спортом. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли сквер Победы в память о героях Великой войны. Территория обустраивалась на деньги народного ополчения.

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