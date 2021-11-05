Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Режим нерабочих дней в Крыму после 7 ноября продлен не будет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

- Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией, – сообщил глава республики.

Напомним, во всех регионах России дни с 30 октября по 7 ноября включительно были объявлены нерабочими. Такие меры приняты в целях снижения контактов среди граждан, что, по планам, должно способствовать снижению скорости распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Крыму за сутки выявили 764 новых зараженных Covid-19. Также за последние 24 часа скончались 19 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50