Детсады и школы Симферополя откроются 8 ноября

Детские сады откроются 8 ноября. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Республики Крым решили не продлевать выходных из-за распространения ковида, поэтому образовательные учреждения, включая детские сады и школы, вернутся к обычному графику.

В пресс-службе администрации города Симферополя напомнили, сообщили, что дошкольные учреждения с понедельника работают в полном объеме. Школьники также выходят после осенних каникул.

Исключение сделано только для учреждений, где актуально предписание Роспотребнадзора о временном закрытии из-за карантина по коронавирусной инфекции, но это единичные случаи.

В регионе, как и прежде действует ряд ограничительных мер, среди которых соблюдение масочного режима и социальной дистанции в многолюдных местах.

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