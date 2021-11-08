На Крым надвигаются штормовой ветер и дожди со снегом

В Крыму 9-10 ноября ожидаются ливни и снег Фото: Архив "КП"

На Крымский полуостров надвигается осенняя непогода, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного арктического фронта 9 и 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды. Пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах - очень сильные дожди, ночью 10 ноября со снегом, – говорится в сообщении.

Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, порывы будут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов.

Жителей и гостей полуострова предупреждают о возможных ЧС во время непогоды. Не исключены аварии на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Крыму и Севастополе воздух прогреется до плюс 20 градусов.

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