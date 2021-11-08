Аттракционы в парках Симферополя планируют ремонтировать и менять на новые. Фото: Википедия

В Детском парке Симферополя приступили к ремонту аттракционов, сообщили КП-Крым в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Парк в центре Симферополя изначально проектировался как парк для детей. Он является одним из самых посещаемых парков города благодаря массовым мероприятиям, которые проводятся на его территории. Некоторые развлекательные сооружения были установлены еще в 90-х годах прошлого века, некоторые – еще раньше. Поэтому необходимо менять их на более новые, современные.

Ранее сообщалось, что в Керчи начали восстанавливать недавно реконструированный парк. Работы должны завершить через две недели.

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