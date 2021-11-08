Житель Симферополя отправится в тюрьму за жестокое убийство приятеля

Симферополец сядет в тюрьму на 11 лет за жестокое убийство Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство своего знакомого, сообщили в пресс-службе Следкома РК.

В июне этого года 30-летний осужденный задушил своего приятеля в ходе ссоры. Мужчина расчленил труп, упаковал по пакетам, выбросив часть в мусорные контейнеры в черте города, часть – в районе села Урожайное. Телефон погибшего преступник уничтожил, автомобиль угнал, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что за неделю в Симферополе выявили 5 фактов нарушения миграционного законодательства. Задержанным грозит три года тюрьмы.

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