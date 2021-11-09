В Крыму за истекшие сутки выявили 803 инфицированных Covid-19

В Крыму не перестает расти суточный прирост инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 803 случая новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии в регионе заболели новой коронавирусной инфекцией 103 638 человек. За этот же период выписано с выздоровлением 91 356 человек (756 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии скончались 3 159 пациентов (18 – за истекшие сутки).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 241 человек, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что получил туристический Крым от ноябрьских «ковикул». QR-коды и ПЦР-тесты сместили турпоток в частный сектор.

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