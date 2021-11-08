Что получил туристический Крым от ноябрьских «ковикул»

Ноябрьский "Массандровский пляж" в Ялте. Фото: Андрей Бурдейный

Первая неделя ноября в Крыму выровняла среднюю температуру осени. От плюс 20 градусов и выше в воздухе и при морской воде +14+17 приезд туристов на побережье в нерабочие дни, прозванные в сети «ковикулами», был гарантирован. И введенные дополнительные условия приема туристов эту волну сбить уже не могли - из сектора официальных объектов размещения она переместилась в сегмент арендного жилья.

ПО ДОМАМ И КВАРТИРАМ

- Много гостей, которые приехали Крым, но поселились в частном секторе, - подтверждает исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. - По моим наблюдениям сектор гостеприимства потерял больше 30%. Это и отели, и рестораны, и транспортные компании, и все, кто работает в официальном поле. Людей действительно было много, и погода не подкачала, но они размещались в иных местах, где не действуют ограничения.

Эта практика сформировалась с весны 2020 года, когда в период локдауна отелям и курортным комплексам запретили принимать гостей, а частные подворья и мини-гостиницы были забиты под завязку. Неопределенный статус позволил избежать официальных запретов и неплохо заработать на потоке сбежавших из столиц к морю гостях. В ноябре ситуация повторилась, с одной лишь разницей, что для поселения в отель вместо командировочного удостоверения нужно было предъявить QR-код и ПЦР-тест.

- К сожалению, так будет до того момента, пока мы не легализируем этот сектор, - отмечает Возная. - Потому что только с законопроектом о туристическом жилье мы активно работаем уже седьмой год. Конечно, это важный и болезненный вопрос для бизнеса, поскольку легальный сектор несет всю нагрузку. Надеемся, что 2022 год закроет эту историю с легализацией.

Светлана Возная один из авторов Гастрономической карты Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Устойчивость легального сектора подорвала обязательная самоизоляция для лиц в возрасте 65 лет и старше. Граждане преклонного возраста предпочитают в межсезонье проходить оздоровительные и реабилитационные программы, когда солнце и цены в Крыму не так обжигают. Последней каплей стало решение правительства Севастополя отгородится от остального мира и выставить блокпосты на въезде в город.

- Гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара не делят Крым на Севастополь и остальную часть полуострова, - считает Возная. - Имиджевые потери таких решений весьма существенны для всего рынка.

НОВЫЙ ГОД НА ПАУЗЕ

Наиболее существенными они окажутся в случае пролонгации или ужесточения ограничений на период новогодних и рождественских праздников. Основные продажи новогодних туров в Крым приходятся на ноябрь, и пока запросов намного меньше.

- Если брать статистику первых двух недель сентября, то продажи зимних каникул шли великолепно, на уровне 80-90%, - подчеркивает руководитель отраслевого объединения. - Массовых отказов после введения ограничений нет, но если они сохранятся или ужесточатся, ситуация изменится.

Цена на новогодние туры в Крым будет однозначно выше прошлогодней. Только себестоимость услуг выросла на 15-20%. Продукты питания дорожают еженедельно, дезинфекционные средства, маски и прочие расходные материалы необходимо закупать заранее. Отели стали отказываться от праздничных программ в новогоднюю ночь, поскольку это дорогостоящее мероприятие. Компенсировать дефицит праздничного настроения могли бы общегородские мероприятия, из разряда «Рождественских гуляний», которые несколько лет подряд проходили на набережной Ялты.

- Я за уличные общегородские праздники, - говорит Возная. - Рождественские гуляния в Ялте привлекали гостей на протяжении трех лет. Потом Севастополь перенял эту традицию. Считаю, что такого формата активности - это то, на чем будет держаться туристическое межсезонье в Крыму.

Причем масштабные городские праздники интересно дополнить локальными гастрономическими фестивалями на сыроварнях, винодельнях, в фермерских хозяйствах и ремесленных мастерских. Это разведет туристические потоки и поможет развитию новых экскурсионных маршрутов. За последние несколько лет фермерские ярмарки в небольших поселках приобрели популярность и их главная проблема в отсутствии планирования и рекламы. Про новогоднее убранство главных курортных городов для создания атмосферы праздника и говорить не стоит - похоже, что главная елка Крыма в этом году зажжется отнюдь не в Симферополе.

Замок Ласточикно гнездо в вечернее время украшен подсветкой Фото: Анна КИРИЕНКО

Топ-мест для посещения в новогодние каникулы в Крыму от Светланы Возной:

Никитский ботанический сад, его «Кактусовая оранжерея» и «Дегустационный зал»

Массандровский, Воронцовский и Ливадийский дворцы-музеи

Севастополь, как гастрономическая столица Крыма

Евпатория - маршрут «Малый Иерусалим» и кафе национальных кухонь

Балаклава и ее рыбное меню

Симферопольский художественный музей

Гуляния на «Массандровском пляже»

Морская прогулка к замку-музею Ласточкино гнездо

Ремесленники Байдарской долины

Фабрика мороженого в селе Доброе под Симферополем

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