В Крыму отменили ПЦР-тест при заселении в гостиницы

В Крыму отменили ПЦР-тест при заселении в отели. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Республики Крым смягчили ограничительные меры по коронавирусу: с понедельника, чтобы снять номер в отеле больше не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест, достаточно иметь QR-код о прививке или перенесенном заболевании.

В указе главы Республики Крым Сергея Аксенова, который опубликован на официальном правительственном сайте региона, написано «запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях: бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода...»

Но вот тем, кто имеет противопоказания к вакцинации, придется таки показать администратору отеля не только документа, подтверждающий наличие медицинского отвода от прививки, но и «отрицательный результата ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа».

Указ вступает в силу 8 ноября.

Власти региона решили не продлевать режим нерабочих дней, поэтому на новой неделе в привычном режиме заработают детские сады и школы. Также в республике разрешили посещать без QR-кодов и ПЦР-тестов организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

При этом в Республике Крым остается в силе ряд ограничений, которые должны предотвращать распространение новой коронавирусной инфекции. Никто не отменял и массовую вакцинацию взрослого населения от ковида.

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