Движение троллейбуса №20 в Симферополе временно приостановили Фото: "КП" Архив

В Симферополе приостановили движение троллейбуса №20 в ночное время. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус», транспорт вновь начнет ходить по ночам в начале следующего курортного сезона.

Такое решение принято в связи с переходом аэропорта крымской столицы на зимний режим работы, а также эпидемиологической ситуацией на полуострове.

- Движение по троллейбусному маршруту №20 «Аэропорт имени И. Айвазовского – Железнодорожный вокзал» в ночное время не осуществляется до следующего курортного сезона, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму отменили часть пригородных электричек. Железнодорожники полуострова перешли на зимнее расписание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50