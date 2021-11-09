На жителей Симферополя составили 17 протоколов за нарушение ковидных мер

В Симферополе составили еще 17 протоколов за несоблюдение масочного режима Фото: Архив "КП"

В Симферополе 8 ноября сотрудники полиции составили 17 протоколов за несоблюдение масочного режима в общественных местах, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- За вчерашний день обследовано 48 маршрутных транспортных средств. Уполномоченными органами составлено 17 протоколов по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях РФ», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления административных органов администрации Симферополя Сергея Роика, граждане с пониманием относятся к сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Крыму не перестает расти суточный прирост инфицированных. Только за последние 24 часа новой коронавирусной инфекцией заразились 803 человека.

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