В Симферополе пьяный мужчина угрожал ножом сотрудникам «скорой»

Пьяный мужчина угрожал медикам, когда те пытались оказать ему помощь Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали в Симферополе мужчину, который угрожал расправой работником скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что медики прибыли к агрессору по вызову, так как от излишка алкоголя мужчина лежал в беспамятстве в одном из парков города. Когда специалисты попытались оказать ему помощь, он достал нож, начал ругаться и грозил расправой работникам медицинской бригады. Правоохранители обезоружили и задержали мужчину, после чего передали его сотрудникам МВД.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 22-летний рецидивист похитил чужое имущество на 97 тысяч рублей. Он подкараулил, когда хозяйки не будет дома и влез в помещение через окно.

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