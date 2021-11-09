В Минобороны РФ связали активность США в Черном море с Донбассом

Минобороны России назвало целью активности США в Черном море военное освоение Украины Фото: Анна КИРИЕНКО

Активность военных кораблей США в Черном море связана с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В настоящий момент Черноморский флот выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США.

- С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, – говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные действия дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе.

Ранее эксперт рассказал об открытии украинского полигона у границ Крыма. Киев планирует проводить учения и запускать зенитные управляемые ракеты вблизи полуострова.

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