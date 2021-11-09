В Гагаринском парке Симферополя установят камеры слежения

В Гагаринском парке Симферополя намерены установить видеокамеры Фото: Архив "КП"

В Гагаринском парке Симферополя планируют установить видеокамеры, чтобы предотвратить акты вандализма на общественной территории. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил руководитель МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко. В настоящий момент в парке проводят ремонт скамеек, которые повредили местные хулиганы.

- Планируем бороться с вандалами - поставить ряд камер в местах скоплений граждан, тем самым профилактировать действия хулиганов и осуществлять розыск по горячим следам, - рассказал Филипенко.

Кроме того, в будущем территорию парка будут патрулировать специальные группы и следить за порядком.

Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя приступили к ремонту аттракционов. Некоторые из них были установлены еще в прошлом века.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50