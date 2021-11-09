Городские службы Симферополя готовятся к грядущей непогоде

В Симферополе начали готовиться к ухудшению погоды Фото: Архив "КП"

В Симферополе все коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации приведены в состояние повышенной готовности в связи с прогнозами синоптиков о грядущей непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Учитывая, что на территории крымской столицы на основании постановления администрации введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС дала соответствующие указания со сроком действия на 9 и 10 ноября, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, когда выпадет первый снег в Крыму в 2021 году. Синоптики рассказали о предвестниках зимы. С ночи 9 ноября температура на полуострове начнет постепенно снижаться.

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