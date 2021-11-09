Когда выпадет первый снег в Крыму в 2021 году: Синоптики рассказали о предвестниках зимы

В ближайшие несколько дней температура днем не будет превышать 6 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Пока крымчане радовались теплому ноябрю, погода на полуострове резко изменилась. Со вторника в Крым пришел холодный фронт с резким похолоданием, ветром и даже снегом. По прогнозам, первые отголоски зимы могут нагрянуть уже на этой неделе.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в ночь с 9 на 10 ноября на полуострове выпадет первый снег. Белых пушистых сугробов ждать пока не стоит, но ночные температуры будут постепенно падать до минусовых.

- Температура уже к вечеру будет постепенно понижаться. Под конец дня в Симферополе станет заметно холоднее, чем было утром. Ночью столбики термометра опустятся до 1-2 градусов мороза, - говорит КП-Крым начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Первые снежные осадки можно ждать уже этой ночью. Сначала будет сильный дождь, а потом есть вероятность мокрого снега. К утру осадки ослабеют.

В ближайшие несколько дней температура днем не будет превышать 6 градусов тепла, но с пятницы столбики термометра постепенно будут подниматься.

- Уже с 10 числа осадков можно не ждать. С 12 ноября ожидаем 10-12 градусов тепла. На выходных тоже будет солнечная и сухая погода, - добавляет синоптик.

В Крымском гидрометцентре отметили, что в этом году осень значительно холоднее прошлого года. Прохладно стало еще в начале сентября.

- В конце недели будет солнечно и никаких осадков, но уже пора доставать теплые куртки и шапки, зима не за горами, - заключают синоптики.

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