Симферополь встал в огромных пробках вечером 9 ноября

Данные сервиса «Яндекс.Пробки»

К вечеру 9 ноября на дорогах Симферополя образовались огромные пробки, которые достигают 9 баллов из 10. Об этом говорится на сервисе «Яндекс.Пробки».

Больше всего загружены дороги на улице Горького, проспекте Победы, улицах Павленко, Толстого, Садовой, Киевской и Ленина.

Ранее сообщалось, что в Симферополе приостановили движение троллейбуса №20 в ночное время. Транспорт начнет ходить по старому графику в начале следующего курортного сезона.

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