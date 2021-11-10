В Крыму Ай-Петри 10 ноября присыпало снегом

В Крымских горах выпал снег. фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров во власти арктических воздушных масс, которые принесли с собой резкое похолодание, неуютный ветер и дождь со снегом.

- 10 ноября. На Ай-Петри сегодня очень холодно, - так назвал свое видео житель Ялты Андрей Бачурин, который регулярно радует пользователей соцсети новостями с горного плато.

В окрестностях станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» настоящая зима, которая украсила горное плато белоснежным одеянием. Правда сильный ветер пытается сорвать снежные наряды, все усилия тщетны. Красота - это сила!

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