Рабочие привели в порядок лестницу на улице Красногвардейская в Алупке. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

В Ялте продолжается масштабный ремонт дорог, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

В настоящий момент отфрезеровано дорожное покрытие на улице Мисхорская, начаты работы на улице Найденова. На улице Суворовской приступили к укладке бордюрного камня. На финальной стадии находятся работы на улицах Речная и Фурмана. На улицах Киевская и Ломоносова уложен выравнивающий слой асфальта (параллельно восстанавливаются подпорные стены). На очереди – улицы Боткинская и Бирюкова.

- Продолжаем ремонт дорог и дворовых территорий. Напоминаю, в центре работы ведутся преимущественно ночью. Ну и лестница на улице Красногвардейская в Алупке, наконец, отремонтирована и уже не столь печального вида, – уточнила градоначальница.

Напомним, в октябре в Ялте приступили к масштабному ремонту дорог, пострадавших во время потопа. В городе также намерены привести в порядок 28 придомовых территорий.

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