На пост главы администрации Судака претендуют два кандидата

В Судаке состоялся конкурс на замещение главы администрации. Фото: пресс-служба администрации Судака

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации Судака, сообщила председатель конкурсной комиссии, вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Кандидатами стали первый заместитель руководителя горадминистрации Константин Подсевалов и руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Евгений Краснов.

- Краснов Евгений набрал 66 баллов, и Подсевалов Константин набрал 77 баллов. Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Судакскому городскому совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации, – уточнила Кивико.

В конкурсе также принимал участие начальник управления экономического развития администрации Судака Александр Гарничев.

Напомним, депутаты местного горсовета отправили в отставку главу администрации города Игоря Степикова 11 октября. Чиновник возглавлял курортный город с 2019 года.

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