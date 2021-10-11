Депутаты горсовета Судака отправили в отставку главу администрации города

Игорь Степиков возглавлял администрацию Судака два года. Фото: Игорь Степиков/Facebook

Депутаты горсовета Судака согласовали отставку главы администрации Судака Игоря Степикова. Временно исполняющей обязанности градоначальника назначили первого заместителя главы администрации Ирину Ерещенко.

Напомним, Степиков возглавил администрацию курортного Судака в октябре 2019 года. Он родился в Феодосии в 1069 году. В 1991 году получил специальность «инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники», в в 2009 году закончил Одесский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2001 по 2019 годы занимал руководящие должности на предприятиях сферы туризма и был сельским главой в Солнечнодолинском сельском совете.

Волна отставок чиновников в Крыму началась после завершения выборов депутатов в Госдуму. В отставку были отправлены министр транспорта Евгений Исаков и министр здравоохранения РК Александр Остапенко. Кроме того, прошли обыски в администрации и горсовете Евпатории. В конце сентября были задержаны и арестованы вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства республики Михаил Храмов. Чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неприкасаемых нет: Аксенов раскрыл детали следствия против главы горсовета Евпатории

Контроль над работой чиновников продолжится (подробнее)

Бывший вице-премьер Крыма Кабанов сегодня предстанет перед судом

Его могут обвинить в превышении полномочий и коррупции (подробнее)