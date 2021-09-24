Бывший вице-премьер Крыма Кабанов сегодня предстанет перед судом

Суд в пятницу изберет меру пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову. Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Киевский районный суд Симферополя в пятницу, 24 сентября, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову. Заседание состоится в 14.00.

Напомним, ранее Кабанов, снятый с должности, был задержан 23 сентября на 48 часов. Высокопоставленного чиновника могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.

Он был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Кабанов был выдвинут от партии «Единая Россия» как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, но позже сам снял свою кандидатуру в июле. Он мотивировал это тем, что хочет довести до конца реализацию ФЦП в регионе.

23 сентября депутаты Госсовета РК согласовали отставку Евгения Кабанова, позже указ об отставке подписал глава РК Сергей Аксенов.

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