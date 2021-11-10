Московские специалисты помогут ликвидировать в Крыму очереди на прививку

В Крыму не врачей не хватает, а организации их работы Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым прибыли специалисты из Москвы для оказания помощи в ликвидации очередей в прививочные кабинеты. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

- Есть такое понятие, как «бережливые технологии», - пояснил он. - Специалисты, которые приехали из Москвы, на этом специализируются — расстановке оборудования, посадке медперсонала, оптимизации и маршрутизации пациентов, необходимом количестве кабинетов, врачей для первичного осмотра.

В настоящее время в Крыму работают 127 стационарных пунктов вакцинации и 12 мобильных. Для выездов в трудовые коллективы организовано 65 прививочных бригад.

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