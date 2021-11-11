В Севастополе с 11 ноября отменили QR-код для посещения Херсонеса

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В городе-герое Севастополе очередное смягчение антиковидных мер.

- С 11 ноября 2021 года попасть на территорию Херсонеса Таврического можно будет, взяв с собой только средства индивидуальной защиты и проверив температуру тела на входе. Теперь для посещения музея под открытым небом не требуется QR-код или ПЦР-тест, - сообщили в отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

QR-код, справка о перенесенном заболевании коронавирусом, актуальный ПЦР-тест – один из этих документов нужно будет предъявить желающим побывать на экскурсии или познакомится с постоянными и временными экспозиция Херсонеса Таврического.

– С собой гостям обязательно иметь паспорт, - отметили в музее-заповеднике.

Еще чуть раньше в Севастополе сняли блок-посты для проверки QR-код на въезде в город-герой.

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