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Экономика11 ноября 2021 9:59

На ремонт дорог Симферополя выделено 3,1 миллиарда рублей

Работы проводятся на 75 улицах
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На ремонт дорог в Симферополе выделили 3,1 миллиарда рублей

На ремонт дорог в Симферополе выделили 3,1 миллиарда рублей

Фото: Анна КИРИЕНКО

В текущем году на ремонт дорожного покрытия в Симферополе было выделено 3,1 миллиарда рублей.

- На Симферополь выделено 3,1 миллиарда рублей. 75 улиц в работе, из них на 80% работы уже завершены, – цитирует «Крым 24» главного инженера Службы автомобильных дорог Крыма Василия Сомова.

В Ялте продолжается масштабный ремонт дорог. На финальной стадии находятся работы на улицах Речная и Фурмана. Рабочие также привели в порядок лестницу на улице Красногвардейская в Алупке.

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