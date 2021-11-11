Симферополь лидирует по количеству вакцинированных от Covid-19 по Крыму

Симферополь лидирует по количеству вакцинированных по Крыму

В Крыму по количеству вакцинированных от новой коронавирусной инфекции лидирует Симферополь, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, всего на территории Республики Крым прививку от Covid-19 сделали 750 тысяч человек. Ежедневно данную процедуру в регионе проходят порядка 15-20 тысяч человек. Чтобы достичь оптимального уровня коллективной иммунизации, вакцинацию должны пройти 1 миллион 212 тысяч человек. До планового показателя осталось полмиллиона.

- Лидирует по вакцинации от новой коронавирусной инфекции город Симферополь, на сегодняшний день привито 80,4% жителей, - цитирует сообщил Юрия Гоцанюка пресс-служба.

Ранее крымский врач рассказал о сложной ситуации с Covid-19 в «красных зонах». Ежедневный прирост инфицированных – только верхушка айсберга.

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