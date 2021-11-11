В мэрии Симферополя рассматривают несколько мест установки главной елки города

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В администрации Симферополя рассматривают несколько альтернативных мест для установки главной елки города, если ремонт площади Ленина не закончится перед Новым годом.

Отметим, что ежегодно в крымской столице устанавливают новогоднюю красавицу на центральной площади города. Однако ее ремонт сильно затянулся.

- Вопрос, где поставят главную елку, пока открыт. По площади Ленина еще нет окончательного решения, поскольку вариант, что ее все же откроют, не исключается, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя и заверили, что елка будет в любом случае.

- Несколько альтернативных мест установки мы уже проработали, - уточнили в мэрии, однако пока предпочли их не называть.

Напомним, площадь Ленина в Симферополе закрыли на ремонт в апреле текущего года. Благоустройство планировали завершить к 1 сентября. Однако в сентябре чиновники заявили, что работы придется переделывать из-за ненадлежащего качества. Подрядчику указали на недочеты, и он обязался устранить их до 20 декабря. Однако несколько дней назад председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что контракт с подрядчиком будет расторгнут, так как тот некачественно выполнял работы. Новый договор заключат с другим исполнителем, но завершение реконструкции площади возможно, будет перенесено на 2022 год.

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