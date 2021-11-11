Мэр Сак покинет пост, если обязательства по национальным проектам не будут выполнены

Обязательства по национальным проектам должны быть выполнены до конца этого года. Фото: пресс-служба администрации Сак/Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить главу администрации Сак Александра Овдиенко, если кассовые обязательства по национальным проектам не будут выполнены до конца этого года. Об этом он сообщил на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов. По его словам, в городе еще многое не сделано.

- К сожалению, для вас (глава администрации Сак Александр Овдиенко - прим.) неосвоение средств означает увольнение, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что мэру Симферополя поручили решить проблему с рекультивацией полигона. На это глава Крыма Сергей Аксенов дал 10 дней.

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