Проверить состояние очереди в пунктах вакцинации можно будет в телеграм-канале

Узнать о состоянии очереди в пунктах вакцинации можно будет в телеграм-канале «Республика Крым. Коронавирус» Фото: Архив "КП"

В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения РК с 12 ноября три раза в день будет публиковаться информация о состоянии очереди в пункты вакцинации Симферополя, Евпатории, Феодосии, Керчи и Ялты, сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Перед посещением определенного прививочного пункта у жителей Крыма будет возможность проверить, не нагружен ли он.

- Для удобства граждан и распределения нагрузки между прививочными пунктами запускаем пилотный проект. Каждый человек, желающий вакцинироваться, сможет оценить состояние очереди в конкретном прививочном пункте и обратиться в тот, где в данный момент находится меньше всего людей, – пояснил Скорупский.

По его словам, данные будут соответствовать информации о состоянии очереди в каждом пункте на 10.00, 13.00 и 15.00 часов.

Ранее сообщалось, что в Крыму заработала WhatsApp-приемная врио министра здравоохранения РК.

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