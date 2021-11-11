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Политика11 ноября 2021 15:54

Британский самолет-разведчик заметили в 30 километрах от Крыма

Судно приближалось к госгранице РФ с юго-запада
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Boeing RC-135 в воздухе. Фото: "Википедия"

Boeing RC-135 в воздухе. Фото: "Википедия"

Фото: Архив "КП"

Истребитель Су-30 поднялся 11 ноября в воздух из-за приближения к границам Крыма разведывательного самолета ВВС Великобритании. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, британский самолет RC-135 двигался в сторону госграницы РФ в Крыму с юго-запада.

- На удалении около 30 километров от государственной границы Российской Федерации к самолету-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолет изменил курс в направлении от границы России, – сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что морская авиация ЧФ РФ оттеснила от Крыма бомбардировщики США. Два истребителя Су-30 сопроводили их над Черным морем.

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