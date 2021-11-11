На Ай-Петри выставили полицейский пост от нелегальных парковщиков и торговцев

На плато Ай-Петри незаконную торговлю обнаружили уже после активного туристического сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

На плато Ай-Петри выставили полицейский пост для защиты от нелегальных парковщиков и торговцев. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Ежедневно два сотрудника МВД и муниципального контроля непосредственно на месте проверяют территорию на плато, где были точки нелегальной торговли, и парковку, - подчеркнула она. - Извиняюсь перед жителями и гостями региона, что мы сразу не использовали этот инструмент.

Накануне сотрудники Центра оперативного реагирования Совмина Крыма проверили территорию площадки у верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», которая в настоящее время закрыта на профилактический ремонт. Выяснилось, что на муниципальной парковке идет сбор наличных за стоянку автомобилей, а возле нее идет торговля продуктами питания и сувенирами. Подобная деятельность еще год назад пресекалась во время совместного рейда муниципального контроля и полиции.

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