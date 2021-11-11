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Политика11 ноября 2021 16:33

Начальник управления транспорта администрации Симферополя покинула пост

Решение принято по собственному желанию
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Юрий Иващенко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Юрий Иващенко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Начальник управления транспорта администрации Симферополя Анастасия Волкова покинула занимаемую должность, сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что решение было принято по собственному желанию.

- Анастасия Волкова написала заявление об увольнении. 12 ноября у нее последний рабочий день в должности начальника управления, – сообщили в администрации.

Врио начальника управления станет действующий замначальника Юрий Иващенко.

Ранее сообщалось, что мэр Сак покинет пост, если обязательства по национальным проектам не будут выполнены. Срок – до конца текущего года.

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