У умершей женщины в Евпатории украли золотые сережки

Фото: Архив "КП"
Жительница Евпатории недавно похоронила мать. Женщина проходила лечение в Евпаторийской городской больнице.
Ее дочери отдали личные вещи матери, и среди всего прочего женщина не нашла золотых сережек.
Как сообщил собственный источник КП-Крым, сумма ущерба устанавливается. Раскрыть дело помогут камеры видеонаблюдения, установленные в больнице.
Ранее КП писала, что во время нерабочих дней ноября к семейной паре, проживающей в Симферополе, воры залезли в дом и вскрыли сейф. Неизвестный украл документы на ИП, больше 20 золотых украшения и 600 тысяч рублей.
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