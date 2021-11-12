У умершей женщины в Евпатории украли золотые сережки

Фото: Архив "КП"

Жительница Евпатории недавно похоронила мать. Женщина проходила лечение в Евпаторийской городской больнице.

Ее дочери отдали личные вещи матери, и среди всего прочего женщина не нашла золотых сережек.

Как сообщил собственный источник КП-Крым, сумма ущерба устанавливается. Раскрыть дело помогут камеры видеонаблюдения, установленные в больнице.

Ранее КП писала, что во время нерабочих дней ноября к семейной паре, проживающей в Симферополе, воры залезли в дом и вскрыли сейф. Неизвестный украл документы на ИП, больше 20 золотых украшения и 600 тысяч рублей.

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