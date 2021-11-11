Коллективный иммунитет от Covid-19 в Крыму сформируется к концу года

В Крыму резко выросли темпы вакцинации после введения новых ограничений Фото: Архив "КП"

Коллективного иммунитета от Covid -19 в Крыму планируют достичь к концу года. В настоящий момент в республике темпы иммунизации идут ускоренными темпами.

- Мы надеемся, что при сохраняющихся темпах вакцинации удастся достигнуть коллективного иммунитета в максимально короткие сроки. Конечно же, остаток, необходимое количество вакцинированных людей, оно значительно велико, – цитирует КИА Антона Лясковского, заместителя министра здравоохранения.

Напомним, всего на территории республики прививку от Covid-19 сделали 750 тысяч человек. Ежедневно данную процедуру в регионе проходят порядка 15-20 тысяч человек. Чтобы достичь оптимального уровня коллективной иммунизации, вакцинацию должны пройти 1 миллион 212 тысяч человек. До планового показателя осталось полмиллиона. При этом, Симферополь лидирует среди других регионов республики по количеству вакцинированных от нового вируса.

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