Во Всероссийской переписи населения приняли участие 83% крымчан

В переписи населения приняли участие уже 83% крымчан Фото: Архив "КП"

Более 1,57 миллиона жителей Республики Крым приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая в 2021 году стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября.

- Крым активно участвует в переписи. На сегодняшний день переписалось 83%, а с помощью сайта «Госуслуги» почти 335 тыс. человек. Онлайн-перепись продлена до 14 ноября, – цитирует Крымская газета заместителя председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

Она напомнила, что принять участие во Всероссийской переписи населения важно, так как полученные данные региональные власти смогут использовать для развития региона и выстраивания социальной политики.

Ранее крымчанам рассказали, почему важно принять участие в переписи населения. На основе полученных данных власти могут более эффективно работать над развитием региона.

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