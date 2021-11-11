Проект строительства яхтенных марин в Крыму будет готов к декабрю

Яхтам богатых россиян некуда пришвартоваться Фото: Анна КИРИЕНКО

Проект строительства яхтенных марин и портопунктов в Крыму будет готов к декабрю. Об этом сообщил директор дирекции по организации проектно-изыскательских работ ГКУ «Инвестстрой» Александр Чарухин.

- В августе вышли первоочередные объекты - марина Керчь и марина в селе Яковенково, - уточнил он.- Сейчас завершается экспертиза пакет из 32 объектов - это марины и портопункты. 26 ноября ждем общего заключения.

Проектно-изыскательские работы по строительству в Крыму шести яхтенных марин обошлись бюджету в 450 миллионов рублей. Планируется, что в Керчи будет марина международного уровня на 500 мест, в Феодосии - каботажная марина на 200 мест, в Ялте - международная на 500 мест. По одной марине в Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках.

Первая современная марина строится в Балаклаве по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Смета строительства причала с инфраструктурой приема 600 яхт разного класса (от 6 до 75 м) - 7,2 миллиарда рублей.

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