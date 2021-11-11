За прошедшую неделю в Симферополе выявили 185 нарушений ковидных мер

За неделю в Симферополе зафиксировали 185 «ковидных» нарушений Фото: Архив "КП"

В Симферополе за прошедшую неделю выявили 185 нарушений противоковидных мер. За соблюдением порядка в крымской столице следят семнадцать специальных групп.

- Шесть мобильных групп работали на объектах хозяйственной деятельности, две – выходили после 23-х часов», — цитирует Миллет заместителя начальника управления административных органов администрации Симферополя Максима Степанченко.

Сотрудники заведений общепита в городе отмечают, что некоторые посетители кафе и ресторанов пытаются нарушить установленные правила, не имея пропуска в виде QR-кода.

Ранее сообщалось, что Симферополь лидирует по количеству вакцинированных от Covid-19 по Крыму. К настоящему моменту привито 80,4% жителей города.

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