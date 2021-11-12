В Крыму выбирают королеву и принцессу Бала хризантем 2021

Цветы такие же красивые, как бабочки. Фото: Игорь Самусенко//Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Погода в Крыму уже не позволяет загорать и купаться в Черном море, но зато можно побывать на удивительном Балу хризантем. Посетителями замечательной выставки в Никитском ботаническом саду предлагают выбрать два самых красивых цветка среди нескольких сотен сортов и форм.

Мелкоцветковые сорта хризантем претендуют на диадему принцессы, а крупноцветковые на корону королевы.

Хризантемы в ноябре. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Чтобы оценить красоту изящных осенних цветов не обязательно бросать все дела и ехать на Южный берег Крыма, можно выбирать лучших их лучших в режиме онлайн.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50