В Крыму планируют создать рабочую группу для контроля цен на рынках, ярмарках и в НТО

Сообщить о завышении цен на продовольственную продукцию можно на «горячую линию» Минсельхоза и Минпрома Крыма. Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Заместитель Председателя Совмина РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин предложил меры по стабилизации цен на социально значимые продукты в Крыму, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Поясняется, что рекомендуемые Минпромом Крыма цены на продукцию должны соблюдать все представители торговли на ярмарках, продовольственных рынков и нестационарных торговых объектов. Кроме того, в регионе намерены создать рабочую группу, которая будет следить за ценообразованием на рынках, ярмарках и в торговых сетях.

- Планируется создание рабочей группы совместно с Госкомветеринарии РК по выявлению недобропорядочных НТО, в которых будут зафиксированы завышенные цены, а также несоблюдение норм ветеринарии, – цитирует пресс-служба министра.

Ранее сообщалось, что глава Минсельхоза РК остался недоволен стоимостью картофеля на рынке имени Куйбышева. Овощ предлагают по ценам в три раза выше рекомендованных.

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